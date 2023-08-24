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В Подмосковье обнаружили огромное количество пауков

1:43
Происшествия

В последнее время жители Московской области все чаще обращаются в Министерство экологии по поводу появления крупных пауков с желто-черной полосатой окраской на территории региона, которые напоминают ос. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет Вести Подмосковья.

В Подмосковье обнаружили огромное количество пауков
Фото: Anaxibia (Andrey Polstianoi), CC BY-SA 3.0

В Минэкологии подчеркнули, что наибольшее количество тревожных сообщений о пауках-осах поступило из городских округов, таких как Раменский, Домодедово, Королев, Подольск, Павловский Посад и Балашиха. Этот вид пауков, относящийся к семейству кругопрядов, хорошо известен специалистам ведомства. Тем не менее, ранее этот вид был довольно редким для Центральной России, так как он более обычно обитал в южных регионах страны.

Изменение климата, с более теплыми летними температурами и мягкими зимами в Московской области, привело к расширению ареала обитания этих пауков. Теперь паук-оса стал более распространенным в Подмосковье. Тем не менее, не стоит беспокоиться из-за вида этих восьминогих созданий.

"Все пауки, даже самые маленькие, обладают ядовитостью, так как имеют хелицеры — железы, вырабатывающие яд. Тем не менее, виды, которые обитают на территории Подмосковья, не представляют угрозы для человека. Даже укус крупных для нашего региона пауков, таких как паук-оса, южно-русский тарантул и паук-крестовик, может вызвать разве что небольшое раздражение, но следует помнить о возможной аллергической реакции", — подчеркнули в региональном Министерстве экологии.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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