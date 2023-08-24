В лагере Бурятии произошло массовое отравление детей

Местное следственное управление сообщило о массовом заболевании детей в лагере "Байкальский бор" в республике Бурятия.
По данным учреждения, 21 ребенок проявил симптомы кишечной инфекции неопределенной природы, такие как тошнота и диарея.
В настоящее время проводится предварительное расследование, а прокуратура займется проверкой соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в данном учреждении.
Точный диагноз и общее количество заболевших пока остаются неустановленными.
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