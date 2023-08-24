В лагере Бурятии произошло массовое отравление детей

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Местное следственное управление сообщило о массовом заболевании детей в лагере "Байкальский бор" в республике Бурятия.

Фото: "Child's hospital cot used in Great Ormond Street & Bristol" is licensed under CC BY 4.0.

По данным учреждения, 21 ребенок проявил симптомы кишечной инфекции неопределенной природы, такие как тошнота и диарея.

В настоящее время проводится предварительное расследование, а прокуратура займется проверкой соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в данном учреждении.

Точный диагноз и общее количество заболевших пока остаются неустановленными.

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28 детей отравились в летнем лагере в Бурятии