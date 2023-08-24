В Балтийске эвакуировали жильцов пяти многоэтажек из-за бомбы времён войны

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители пяти многоэтажных зданий и нескольких частных домов в городе Балтийске, расположенном в Калининградской области, эвакуируются из-за обнаружения авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Эвакуация была начата в качестве меры предосторожности, пока эксперты работают над безопасной нейтрализацией бомбы. Бомба, идентифицированная как стокилограммовая авиационная фугасная бомба ФАБ-100, была обнаружена во время земляных работ во дворе жилого дома на улице Гоголя, 16, в центре города.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

Чтобы обеспечить безопасность населения и облегчить операцию по обезвреживанию, власти приняли решение эвакуировать жителей из трёх пятиэтажных зданий, двух девятиэтажек и нескольких прилегающих частных владений. Эвакуация также повлияет на функционирование школы № 4 в этом районе.

Операция по обезвреживанию бомбы запланирована примерно на 14:00 по местному времени (15:00 по московскому времени) и будет проведена специалистами Невского спасательного центра МЧС России, которые в настоящее время находятся в регионе с этой целью. Обнаруженные боеприпасы будут безопасно вывезены и утилизированы на полигоне, назначенном Балтийским флотом.

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