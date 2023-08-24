Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рейс из Ист-Мидлендса в Анталию задержали из-за угрозы взрыва
В Калуге водитель сбил людей на тротуаре, пострадали девять человек
В РФ одобрили первую ипотеку по QR-коду
Генерал Андрей Гурулёв попал в ДТП в Москве
Центробанк Турции принял решение повысить учётную ставку до 25 процентов
В Кузбассе суд вынес приговор двум подросткам за убийство мужчины
Самолёт Сочи-Екатеринбург совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России
Китай приостанавливает импорт водных продуктов из Японии

В Балтийске эвакуировали жильцов пяти многоэтажек из-за бомбы времён войны

1:20
Происшествия

Жители пяти многоэтажных зданий и нескольких частных домов в городе Балтийске, расположенном в Калининградской области, эвакуируются из-за обнаружения авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Эвакуация была начата в качестве меры предосторожности, пока эксперты работают над безопасной нейтрализацией бомбы. Бомба, идентифицированная как стокилограммовая авиационная фугасная бомба ФАБ-100, была обнаружена во время земляных работ во дворе жилого дома на улице Гоголя, 16, в центре города.

В Балтийске эвакуировали жильцов пяти многоэтажек из-за бомбы времён войны
Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

Чтобы обеспечить безопасность населения и облегчить операцию по обезвреживанию, власти приняли решение эвакуировать жителей из трёх пятиэтажных зданий, двух девятиэтажек и нескольких прилегающих частных владений. Эвакуация также повлияет на функционирование школы № 4 в этом районе.

Операция по обезвреживанию бомбы запланирована примерно на 14:00 по местному времени (15:00 по московскому времени) и будет проведена специалистами Невского спасательного центра МЧС России, которые в настоящее время находятся в регионе с этой целью. Обнаруженные боеприпасы будут безопасно вывезены и утилизированы на полигоне, назначенном Балтийским флотом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Из-за бомб Второй мировой в Ганновере эвакуировали 50 000 человек (новости)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с ЧВК "Вагнер"

Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.

Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с Пригожиным
Земфира* сильно разозлилась из-за уровня организации тура по Казахстану
Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану и оставила после себя убитую гримерку
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Отец и сын погибли в Башкирии от угарного газа в гараже из-за заблокированной двери
БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин
"39 секунд до Вашингтона": Куба и Никарагуа поставят русские "Цирконы"
Эксперт рассказал о судьбе Суровикина после отставки
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Последние материалы
На курорте "Роза Хутор" поселились альпаки
Минобороны: ночью российскими военными был нанесён удар по центру принятия решений Киева
Ещё один очаг африканской чумы свиней обнаружили в Приморье
Главные признаки заболеваний, которые Вы можете увидеть на вашей коже
Один лимон: Невероятная польза для организма
Антицеллюлитный уход за телом в домашних условиях
Пополнение для отряда "Ермак" готовят в рамках военно-полевых сборов
Два гражданина Таджикистана погибли в ДТП под Тамбовом
Суд в Москве на 2 миллиона рублей оштрафовал TikTok за демонстрацию ЛГБТ-отношений
Юрист Хаминский посоветовал фермерам из России поменять условия работы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников