Жители пяти многоэтажных зданий и нескольких частных домов в городе Балтийске, расположенном в Калининградской области, эвакуируются из-за обнаружения авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Эвакуация была начата в качестве меры предосторожности, пока эксперты работают над безопасной нейтрализацией бомбы. Бомба, идентифицированная как стокилограммовая авиационная фугасная бомба ФАБ-100, была обнаружена во время земляных работ во дворе жилого дома на улице Гоголя, 16, в центре города.

