Два гражданина Таджикистана погибли в ДТП под Тамбовом

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое граждан Таджикистана погибли и ещё трое получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Мичуринском районе Тамбовской области.

Фото: ФАН

Посольство Таджикистана в России подтвердило инцидент, заявив, что трагедия произошла 22 августа 2023 года. В результате столкновения легковых автомобилей "Лада Гранта" и "Лада Калина" погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Среди жертв и раненых были граждане Таджикистана. Посольство оказывает помощь семьям погибших и тем, кто получил ранения.

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