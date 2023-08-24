Двое граждан Таджикистана погибли и ещё трое получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Мичуринском районе Тамбовской области.
Посольство Таджикистана в России подтвердило инцидент, заявив, что трагедия произошла 22 августа 2023 года. В результате столкновения легковых автомобилей "Лада Гранта" и "Лада Калина" погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Среди жертв и раненых были граждане Таджикистана. Посольство оказывает помощь семьям погибших и тем, кто получил ранения.
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