Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с Пригожиным

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Федеральное агентство воздушного транспорта "Росавиация" опубликовало список погибших в самолёте с ЧВК "Вагнер"

Фото: самолёт, тверь, авиакатастрофа

Ранее специально созданная комиссия приступила к расследованию обстоятельств и причин авиакатастрофы с самолётом Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ), которое произошло 23 августа в Тверской области.

По данным компании на борту Embraer находились следующие пассажиры:

Пропустин Сергей (Propustin Sergey)

Макарян Евгений (Makaryan Evgeniy)

Тотьмин Александр (Totmin Aleksandr)

Чекалов Валерий (Chekalov Valeriy)

Уткин Дмитрий (Utkin Dmitriy)

Матусеев Николай (Matuseev Nikolay)

Пригожин Евгений (Prigozhin Evgeniy)

Члены экипажа:

Левшин Алексей (Levshin Aleksei), командир;

Каримов Рустам (Karimov Rustam), второй пилот;

Распопова Кристина (Raspopova Kristina), бортпроводник.

Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке, подытожило ведомство.

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