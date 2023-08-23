Федеральное агентство воздушного транспорта "Росавиация" опубликовало список погибших в самолёте с ЧВК "Вагнер"
Ранее специально созданная комиссия приступила к расследованию обстоятельств и причин авиакатастрофы с самолётом Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ), которое произошло 23 августа в Тверской области.
По данным компании на борту Embraer находились следующие пассажиры:
Пропустин Сергей (Propustin Sergey)
Макарян Евгений (Makaryan Evgeniy)
Тотьмин Александр (Totmin Aleksandr)
Чекалов Валерий (Chekalov Valeriy)
Уткин Дмитрий (Utkin Dmitriy)
Матусеев Николай (Matuseev Nikolay)
Пригожин Евгений (Prigozhin Evgeniy)
Члены экипажа:
Левшин Алексей (Levshin Aleksei), командир;
Каримов Рустам (Karimov Rustam), второй пилот;
Распопова Кристина (Raspopova Kristina), бортпроводник.
Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке, подытожило ведомство.
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