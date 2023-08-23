СКР: в Якутии два брата убили 56-летнего отца из-за ссоры

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Якутске два брата расстреляли отца. По данным telegram-канала Baza, конфликт между мужчиной и сыновьями, 25-летним Яном и 27-летним Германом, заключался в ссоре из-за чрезмерной привязанности последних к компьютерным играм. 18 августа нетрезвый отец хотел их побить.

Фото: мвд.рф

Братья сначала связали отца, однако он смог освободиться и убежать. Сыновья воспользовались огнестрельным оружием: карабином TG2 и охотничьим ружьём МР-155. Вернувшись домой, отец был расстрелян. Герман сделал пять выстрелов, в то время как Ян произвёл четыре. В итоге мужчина скончался.

Заведено уголовное дело по обвинению в убийстве.

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