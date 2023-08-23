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Юрист: решающую роль в трагедии в коллекторах под Москвой сыграл человеческий фактор

1:10
Происшествия

Юрист Александр Хаминский считает, что помимо погодных условий в трагедии в коллекторе реки Неглинки в Москве решающую роль сыграл человеческий фактор. Об этом эксперт рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.

Юрист: решающую роль в трагедии в коллекторах под Москвой сыграл человеческий фактор
Фото: Следственный комитет РФ

Он отметил, что некоторые бизнесмены в погоне за прибылью забывают, что  нести в себе угрозу жизни и здоровью простых граждан предпринимательский риск не должен.

Печальная статистика последнего времени говорит о том, что количество пострадавших в результате отравлений, пожаров и других чрезвычайных ситуаций неуклонно растёт, подчеркнул юрист.

Подземные коридоры не могли считаться туристическим маршрутом и, соответственно, гиды, проводящие по ним экскурсантов, не имели соответствующей аккредитации, которая предусмотрена законом об основах туристской деятельности. Поэтому следователи имеют право привлечь организаторов и исполнителей к ответственности ещё и за незаконное предпринимательство, совершённое организованной группой и сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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