Под Пятигорском в ДТП погибли трое детей-велосипедистов

1:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации, предоставленной УГИБДД региона, водитель грузового автомобиля "Газель" не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего произошло столкновение с тремя велосипедистами-детьми под Пятигорском. УГИБДД края сообщило о трагической гибели детей.

"23 августа около 16:30 на 3-м км автодороги "Обход города Пятигорска" водитель грузовой "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах. От полученных травм трое детей (11, 12 и 13 лет, жители Пятигорска) скончались", — говорится в сообщении.

По словам властей, дети находились на тренировке в сопровождении тренера, который двигался впереди на автомобиле. Виновником наезда оказался 33-летний житель Петровского округа. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, а также степень ответственности водителя и сопровождающего лица.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, отметил, что погибшие дети возвращались с соревнований. Он выразил соболезнования семьям, потерявшим детей, и подчеркнул необходимость выяснения деталей о том, как были обеспечены меры безопасности при передвижении спортсменов.

Борис Викторович Семеняк, министр физической культуры и спорта края, прибыл на место происшествия. Правоохранительные органы намерены задержать водителя транспортного средства, участвовавшего в ДТП.

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