В Тверской области потерпел крушение самолёт Embraer 600, десять человек погибли

0:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тверской области потерпел крушение самолёт Embraer 600. Он летел из Москвы. Об этом сообщают в Telegram-каналах вечером 23 августа.

Фото: Самолёт, Telegram-канал "База"

На борту находились десять человек. По предварительным данным, все они погибли. Сообщается, что к месту катастрофы сейчас едут спасатели.

Официальной информации о происшествии пока не было.

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