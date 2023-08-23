Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Блогер Ида Галич примерила прозрачный костюм для занятий на пилоне
Южная Корея арестовала мужчину, который проехал 190 миль из Китая на водном мотоцикле
Минздрав прокомментировал жалобы татарстанской певицы на больницу в Челнах
Экс-разведчик Риттер: после Купянска русские возьмут Харьков
Соскин: совет генералов Пентагона приведёт к уничтожению Россией ВСУ
Атаки ВСУ подняли цены на страхование танкеров в черном море
Ходаковский: ВСУ не рискнули наступать на Энергодар
Жителей Татарстана ждет дополнительный выходной
Британский врач-ортопед: Как ходить на каблуках без болей и отеков

В Тверской области потерпел крушение самолёт Embraer 600, десять человек погибли

0:25
Происшествия

В Тверской области потерпел крушение самолёт Embraer 600. Он летел из Москвы. Об этом сообщают в Telegram-каналах вечером 23 августа.

В Тверской области потерпел крушение самолёт Embraer 600, десять человек погибли
Фото: Самолёт, Telegram-канал "База"

На борту находились десять человек. По предварительным данным, все они погибли. Сообщается, что к месту катастрофы сейчас едут спасатели.

Официальной информации о происшествии пока не было.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Подруга рассказала о последней смс погибшего в коллекторе Москвы

Близкая подруга погибшего на экскурсии по подземным коллекторам Москвы Дмитрия Маркушина рассказала, что он был верующим человеком и вёл аскетичный образ жизни.

Подруга погибшего в коллекторе Москвы Дмитрия Маркушина рассказала о его последней смс
Источник в Минобороны подтвердил освобождение от должности генерала Суровикина
Названа причина отставки генерала армии Суровикина
"Мы в России жить не будем": актер Белый вспомнил об ультиматуме жене
Генерал Сергей Суровикин снят с должности
В США нашли выход из неудач контрнаступления ВСУ. Поможет ли? Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
"Сериала не будет, расходимся": Лопырева прокомментировала слухи о романе с Абрамовичем
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
Последние материалы
В Тверской области потерпел крушение самолёт Embraer 600, десять человек погибли
Южная Корея арестовала мужчину, который проехал 190 миль из Китая на водном мотоцикле
Минздрав прокомментировал жалобы татарстанской певицы на больницу в Челнах
Любовный гороскоп от ведического астролога: перемены ждут всех знаков зодиака
Экс-разведчик Риттер: после Купянска русские возьмут Харьков
Сладкий секрет здоровья: Мед в борьбе с жиром
Российский полковник раскрыл новую тактику ВСУ в зоне СВО
Соскин: совет генералов Пентагона приведёт к уничтожению Россией ВСУ
Атаки ВСУ подняли цены на страхование танкеров в черном море
Ходаковский: ВСУ не рискнули наступать на Энергодар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников