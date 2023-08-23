В Тверской области потерпел крушение самолёт Embraer 600. Он летел из Москвы. Об этом сообщают в Telegram-каналах вечером 23 августа.
На борту находились десять человек. По предварительным данным, все они погибли. Сообщается, что к месту катастрофы сейчас едут спасатели.
Официальной информации о происшествии пока не было.
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