Осквернившего место Воинской славы вандала будут судить в Шаркане

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В рамках судебного процесса в Шаркане будет рассматриваться дело о акте вандализма, совершенном молодым местным жителем. Прокурор района выдвинул обвинение в отношении 18-летнего парня по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся повреждения имущества в общественных местах, сообщает udm-info.ru.

По данным следствия, подозреваемый пребывал в состоянии алкогольного опьянения в сквере Воинской славы, когда по неким хулиганским побуждениям перевернул мусорную урну и нанес ей удар ногой. Впоследствии он разбил окно соседнего краеведческого музея и уронил подставку с двумя вазами для цветов, что привело к их полному разрушению.

Таким образом, молодой человек грубо нарушил общественный порядок, проявив неуважение к обществу и причинив ущерб администрации Шарканского района, оцененный примерно в 3 тысячи рублей. Уголовное дело было передано в мировой суд Шарканского района для дальнейшего рассмотрения, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Ранее была информация о том, что парк Тишино, открытый 12 июля в Устиновском районе Ижевска, неподалеку от улиц Союзной и Берша, уже столкнулся с актами вандализма, по словам свидетелей. Неустановленные лица проявили хулиганское поведение, нанеся ущерб результатам многомесячной реконструкции.

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