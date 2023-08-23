В квартире Орска найдены трое раздетых и заморенных голодом детей

В Оренбургской области стал известен печальный случай, связанный с безнадзорностью и жестоким обращением с детьми со стороны их родителей-алкоголиков. Оперативники обнаружили трех сильно истощенных и раздетых детей, живущих среди мусора, грязи и убожества в квартире в Орске. Родители ранее были предупреждены органами опеки об их ненадлежащем уходе за детьми. Сообщает 56orb.ru.
Сцена внутри квартиры напоминала обстановку, более подходящую для употребления алкоголя, чем для воспитания детей. Жилое пространство было загромождено грудами мусора, грязной посудой и остатками сигарет. Две маленькие девочки были найдены сидящими на антисанитарном полу, явно истощенными и страдающими от крайней запущенности.
При осмотре стало очевидно, что в квартире отсутствовали основные продукты питания, включая еду для детей. Педиатр подтвердил, что у детей младшего возраста наблюдались признаки задержки развития из-за серьезного недоедания. В результате власти вмешались и забрали двух девочек из семьи. В настоящее время они проходят лечение и реабилитацию в специализированном Орском детском доме.
Родители, у которых четверо маленьких детей в возрасте от семи до одного года, уже были предупреждены комиссией по делам несовершеннолетних о возможном изъятии ребенка, если они не улучшат свое поведение и не будут заботиться о своих детях. К сожалению, родители продолжали свои пагубные привычки употребления алкоголя, не внося необходимых изменений в свой образ жизни. Они остаются безработными и продолжают отдавать предпочтение алкоголю перед своими родительскими обязанностями.
В настоящее время власти занимаются урегулированием ситуации, рассматривая вопрос о постоянном изъятии детей из-под опеки семьи.
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