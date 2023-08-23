В квартире Орска найдены трое раздетых и заморенных голодом детей

2:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Оренбургской области стал известен печальный случай, связанный с безнадзорностью и жестоким обращением с детьми со стороны их родителей-алкоголиков. Оперативники обнаружили трех сильно истощенных и раздетых детей, живущих среди мусора, грязи и убожества в квартире в Орске. Родители ранее были предупреждены органами опеки об их ненадлежащем уходе за детьми. Сообщает 56orb.ru.

Фото: мвд.рф

Сцена внутри квартиры напоминала обстановку, более подходящую для употребления алкоголя, чем для воспитания детей. Жилое пространство было загромождено грудами мусора, грязной посудой и остатками сигарет. Две маленькие девочки были найдены сидящими на антисанитарном полу, явно истощенными и страдающими от крайней запущенности.

При осмотре стало очевидно, что в квартире отсутствовали основные продукты питания, включая еду для детей. Педиатр подтвердил, что у детей младшего возраста наблюдались признаки задержки развития из-за серьезного недоедания. В результате власти вмешались и забрали двух девочек из семьи. В настоящее время они проходят лечение и реабилитацию в специализированном Орском детском доме.

Родители, у которых четверо маленьких детей в возрасте от семи до одного года, уже были предупреждены комиссией по делам несовершеннолетних о возможном изъятии ребенка, если они не улучшат свое поведение и не будут заботиться о своих детях. К сожалению, родители продолжали свои пагубные привычки употребления алкоголя, не внося необходимых изменений в свой образ жизни. Они остаются безработными и продолжают отдавать предпочтение алкоголю перед своими родительскими обязанностями.

В настоящее время власти занимаются урегулированием ситуации, рассматривая вопрос о постоянном изъятии детей из-под опеки семьи.

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