Под Воронежем нашли в канализационном коллекторе тела бизнесмена с сыном

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Воронежской области в канализационном коллекторе обнаружили тела двух мужчин: бизнесмена и его с сына. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: https://sledcom.ru/upload/site1/document_news/SKR(6).jpg

По информации издания, местный рыбак заметил тела возле пруда и вызвал спасателей. Они достали их с глубины трёх метров из коллектора.

Визуально следов насильственной смерти не было. Предварительно, погибшие отравились сероводородным газом.

Также установлены личности погибших — это 46-летний предприниматель из Бутурлиновки и его 18-летний сын Михаил.

Пока неясно, как они оказались в коллекторе. Туда можно попасть только через отверстие в бетонной плите, скрытой землёй. Следователи рассматривают версию, что отец с сыном пошли туда из интереса, как и погибшие во время смертельной экскурсии по подземным коллекторам в Москве.

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