В Воронежской области в канализационном коллекторе обнаружили тела двух мужчин: бизнесмена и его с сына. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации издания, местный рыбак заметил тела возле пруда и вызвал спасателей. Они достали их с глубины трёх метров из коллектора.
Визуально следов насильственной смерти не было. Предварительно, погибшие отравились сероводородным газом.
Также установлены личности погибших — это 46-летний предприниматель из Бутурлиновки и его 18-летний сын Михаил.
Пока неясно, как они оказались в коллекторе. Туда можно попасть только через отверстие в бетонной плите, скрытой землёй. Следователи рассматривают версию, что отец с сыном пошли туда из интереса, как и погибшие во время смертельной экскурсии по подземным коллекторам в Москве.
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