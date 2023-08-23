Московский прокурор погиб после падения с лошади на отдыхе в Адыгее

Инцидент на отдыхе в Адыгее стал трагической причиной кончины прокурора Южного административного округа Москвы, Анзора Меретукова. По информации, распространенной через Telegram-канал "МК: срочные новости", Меретуков получил тяжелую травму головы во время верховой прогулки на лошади.
Пострадавшего немедленно госпитализировали. Однако спустя двадцать дней борьбы за жизнь, 22 августа, Анзор Меретуков скончался в больнице.
Прошедшие два года он занимал должность московского прокурора.
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