Московский прокурор погиб после падения с лошади на отдыхе в Адыгее

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инцидент на отдыхе в Адыгее стал трагической причиной кончины прокурора Южного административного округа Москвы, Анзора Меретукова. По информации, распространенной через Telegram-канал "МК: срочные новости", Меретуков получил тяжелую травму головы во время верховой прогулки на лошади.

Фото: "Horses playing together" by cone_dmn is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пострадавшего немедленно госпитализировали. Однако спустя двадцать дней борьбы за жизнь, 22 августа, Анзор Меретуков скончался в больнице.

Прошедшие два года он занимал должность московского прокурора.

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