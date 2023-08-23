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Под Волгоградом в ДТП погиб двухлетний ребенок: водитель не справилась с управлением

0:55
Происшествия

Легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП на автодороге в Котельниковском районе Волгоградской области. Сообщает ТАСС.

Под Волгоградом в ДТП погиб двухлетний ребенок: водитель не справилась с управлением
Фото: "Broken taillight on a car" by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

В результате происшествия погиб двухлетний пассажир, а также пострадали трое взрослых и пятилетний ребенок.

Эту информацию распространили представители пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. Согласно данным, ДТП произошло около 14:10 23 августа.

"На трассе в Котельниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry не справилась с управлением, съехала с дороги и совершила наезд на опору ЛЭП.

В результате ДТП погиб двухлетний пассажир автомобиля. Трое взрослых и пятилетний ребенок доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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