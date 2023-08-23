Темпераментный испанец из Аликанте похитил любовника жены, раздел и унизил его

1:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд город Вильяхойоса в Аликанте расследует заявление одного из местных жителей, который утверждает, что его похитил другой мужчина, отвез в загородный дом, где раздел его и унизил.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает газета La Información из Аликанте, события произошли, когда обвиняемый обнаружил, что его жена поддерживает внебрачные отношения с заявителем.

Согласно этому источнику, инцидент произошел в прошлом марте. Пострадавший рассказал агентам, что получал угрозы от другого мужчины, который попросил его встретиться лично.

Пострадавший согласился на встречу и был отвезен на машине в загородный дом на окраине города. По прибытии туда обвиняемый заставил его раздеться, угрожая топором, и потребовал признать отношения с его женой. Он сделал несколько фотографий и насмехался над размерами его половых органов.

Подозреваемый был арестован после заявления, но был выпущен на свободу после появления в суде. Дело расследуется по обвинению в сексуальном насилии, угрозах и унижении. Суд вынес решение о выпуске подозреваемого на свободу с запретом приближаться к пострадавшему.

Бригада судебной полиции гражданской охраны Вильяхойоса обыскала дом подозреваемого и заявила, что мебель, по крайней мере частично, соответствует той, что изображена на фотографиях.

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