Двое местных жителей в возрасте 18 и 27 лет в Ртищевском районе стали подозреваемыми по уголовному делу, связанному с кражей.
Вечером 23 июня нетрезвые злоумышленники проникли на территорию частного дома в деревне Владыкино. Во время этого инцидента они украли кролика. Впоследствии эти люди убили кролика и приготовили его в качестве блюда. Владелец кролика сообщил о случившемся в полицию.
В ответ на эти действия было возбуждено уголовное дело. Двое мужчин выразили раскаяние в своих действиях и возместили владельцу причиненный ущерб. Если их признают виновными, жителям деревни потенциально может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Артист покинул Россию и проживает в Израиле.