Двое жителей из Ртищева стали уголовниками из-за кроликов

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое местных жителей в возрасте 18 и 27 лет в Ртищевском районе стали подозреваемыми по уголовному делу, связанному с кражей.

Фото: Splash/ All Over

Вечером 23 июня нетрезвые злоумышленники проникли на территорию частного дома в деревне Владыкино. Во время этого инцидента они украли кролика. Впоследствии эти люди убили кролика и приготовили его в качестве блюда. Владелец кролика сообщил о случившемся в полицию.

В ответ на эти действия было возбуждено уголовное дело. Двое мужчин выразили раскаяние в своих действиях и возместили владельцу причиненный ущерб. Если их признают виновными, жителям деревни потенциально может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

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