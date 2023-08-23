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Полиция Морозовска раскрыли подпольную фабрику табачной продукции

2:24
Происшествия

В Морозовске, в Ростовской области, успешно проведена операция по прекращению деятельности незаконной автоматизированной фабрики, специализировавшейся на производстве контрабандных сигарет и поддельной табачной продукции.

Эта замечательная новость была объявлена 23 августа через пресс-службу Южной оперативной таможни.

Борьба за законность: Результаты операции

Сотрудники таможни сотрудничали с полицейскими, чтобы добиться успешного результата. В ходе облавы на подпольную фабрику, было обнаружено более 120 000 пачек контрабандных сигарет различных марок, включая Dove, Корона, Mac, Kalipso. Кроме того, найдено свыше 400 000 нефасованных сигарет.

В цехах фабрики обнаружено 8,5 тонн измельченного табака, а также оборудование и материалы для фасовки. Однако наиболее поразительным оказалось наличие более 1 миллиона поддельных акцизных марок различных компаний, а также фальшивых документов и печатей.

Злодеи и их злодеяния: Планы контрабанды

Операция раскрыла, что контрабандный товар планировалось реализовать на рынках Краснодарского края, Московской и Ростовской областей.

Этот план предполагал продажу поддельных сигарет в торговых павильонах и рыночных точках. Важно отметить, что организаторы операции заручились "поддержкой" 12 граждан из Таджикистана и Узбекистана, 10 из которых находились на территории России незаконно.

Суровое наказание

Главные фигуры в организации незаконной фабрики и их соучастники ожидают серьезные правовые последствия. Против них возбуждены дела согласно трём статьям Уголовного кодекса Российской Федерации:

  • Статья 171.1, часть 6, пункт "б": Производство и хранение товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере.
  • Статья 322.1, часть 2, пункт "а": Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору.
  • Возможное возбуждение дела по статье 194: Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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