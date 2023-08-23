Ростовчанин порезал себя и пытался слить кровь в канистру

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Ростова-на-Дону порезал себя ножом и попытался собрать собственную кровь в канистру. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел.

Фото: мвд.рф

В настоящее время проводится расследование для установления обстоятельств инцидента, о чем говорится в официальном заявлении полиции.

Инцидент произошел в ночь на 23 августа в районе площади 353-й Стрелковой дивизии, недалеко от Института защиты предпринимателей. Очевидцы сообщили, что мужчина находился в возбужденном состоянии.

Используя нож, он нанес себе телесные повреждения, а затем перелил собственную кровь в пустую канистру. Местные жители обратились в полицию, и когда полицейские прибыли на место происшествия, они усмирили мужчину, наложили жгут и передали его медицинским работникам для лечения.

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