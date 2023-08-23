Пенсионерка из Красноуфимска отправила аферистам 1,6 млн рублей

1:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

23 августа 2023 года местная жительница, родившаяся в 1959 году, обратилась в полицию Красноуфимска с тревожным заявлением.

Фото: мвд.рф

Она рассказала о том, как неизвестные мошенники обманом завладели её личными и кредитными средствами в общей сумме 1 миллион 620 тысяч рублей. Информацию об инциденте предоставила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Как действовали мошенники

Расследование выявило, что с мая по июнь 2023 года потерпевшей начали поступать звонки с неизвестных номеров. Злоумышленники использовали хитрый план, чтобы обмануть женщину.

Они предложили ей возможность заработать на инвестициях и убедили установить специальное приложение для аудиозвонков и заработка. Доверившись мошенникам, женщина установила указанное приложение.

Перехват личных и финансовых данных

Ситуация взяла разворот, когда женщина попыталась начать зарабатывать через предложенное приложение. В этот момент злоумышленники перехватили контроль над устройством жертвы. Результатом стало перечисление 520 тысяч рублей с личного счёта пострадавшей и 1,1 миллиона рублей с её кредитных средств на счета мошенников.

Ответственность

Действия мошенников являются преступлением согласно Уголовному кодексу Российской Федерации. Квалифицированное как "Мошенничество", это преступление наказывается согласно статье 159 УК РФ. В данном случае, возбуждено уголовное дело по части 4 данной статьи, учитывая размер причиненного ущерба.

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