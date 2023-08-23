На Ставрополье экс-пристав несколько лет присваивал деньги должников

1:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В районе Изобильненского был завершен следственный процесс по делу бывшей исполнительницы должностных обязанностей, проводимому следственным комитетом. Ей предъявлен ряд обвинений, включая 14 случаев мошенничества, 16 случаев подлога в документах, два эпизода злоупотребления служебным положением, а также факт получения взятки.

Фото: Telegram: Rich Russian Kids

С 2017 по 2022 год женщина использовала прием погашения задолженностей по исполнительным производствам перед банком, чтобы собрать средства от 12 должников на общую сумму более 1,65 миллиона рублей.

Полученными деньгами она распоряжалась на свое усмотрение, внося ложные данные о погашении долгов или невозможности установления местоположения должников в документы исполнительных производств, после чего приостанавливала процесс взыскания. Кроме того, она сняла ограничения на имущество в одном из исполнительных производств.

Также в марте прошлого года бывшая исполнительница получила взятку в размере 22 тысяч рублей за ускоренное завершение исполнительного производства.

В процессе расследования были опрошены потерпевшие и 18 свидетелей. Имущество обвиняемой было арестовано. Ожидается, что дело будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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