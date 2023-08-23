В Москве неуклюжий вор умер от пореза стеклом

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве мужчина погиб при попытке ограбления аптеки: он поранился о стекло и скончался от полученных ранений, пишет ТАСС.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Согласно предварительной информации, произошедшей 22 августа около 23:00, мужчина проник в аптеку на улице Обручева, предположительно, с целью совершения кражи. При попытке покинуть помещение он получил травмы от осколков стекла.

Свидетели случившегося вызвали медицинскую помощь, однако гражданин скончался, несмотря на оказанную помощь. Инцидент подтвердили также в пресс-службе полиции.

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