Инцидент в аэропорту: 25-летний мужчина укусил пограничника при высадке из самолета

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

25-летний мужчина из Брабанта был арестован после того, как укусил пограничника в ногу, когда сотрудники пытались вывести его из самолета.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.

Сотрудники экипажа пытались высадить пассажира с воздушного судна, но столкнулись с сопротивлением, и, не сумев справиться с ним самостоятельно, они прибегли к помощи пограничной полиции. Самолет, который вылетал из итальянского города Болонья, в конечном итоге покинул аэропорт и направился к пункту назначения.

Согласно информации, предоставленной Omroep Brabant, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал в результате этого инцидента.

В настоящее время 25-летний мужчина находится под арестом, ему предъявлено обвинение в нападении на представителя пограничной охраны во время исполнения им своих служебных обязанностей. Расследование этого инцидента ведет прокуратура провинции Норд-Холланд, в рамках ее специализации на расследовании авиационных правонарушений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.