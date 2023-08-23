Инцидент в аэропорту: 25-летний мужчина укусил пограничника при высадке из самолета

25-летний мужчина из Брабанта был арестован после того, как укусил пограничника в ногу, когда сотрудники пытались вывести его из самолета.
Сотрудники экипажа пытались высадить пассажира с воздушного судна, но столкнулись с сопротивлением, и, не сумев справиться с ним самостоятельно, они прибегли к помощи пограничной полиции. Самолет, который вылетал из итальянского города Болонья, в конечном итоге покинул аэропорт и направился к пункту назначения.
Согласно информации, предоставленной Omroep Brabant, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал в результате этого инцидента.
В настоящее время 25-летний мужчина находится под арестом, ему предъявлено обвинение в нападении на представителя пограничной охраны во время исполнения им своих служебных обязанностей. Расследование этого инцидента ведет прокуратура провинции Норд-Холланд, в рамках ее специализации на расследовании авиационных правонарушений.
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