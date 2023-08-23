В Тюмени военнослужащий, работавший в группе с другими мошенниками, обманом забрал у пенсионерки 600 тысяч рублей. Деньги он не отдал и ушёл на спецоперацию. Об этом пишет 72.RU.
По информации издания, мужчина представлялся прокурором, а его подельники — силовиками, которые звонили пенсионерам и уверяли, что их родственник стал виновником ДТП. Пожилые люди верили, что для разрешения проблемы нужны деньги, которые они снимали со счетов и передавали курьеру. Его роль также исполнял военный.
Одной из его жертв стала 84-летняя жительница Тюмени. Дочь потерпевшей рассказала, что её "развели" по классической схеме с попаданием в аварию.
В банке женщина сняла 600 тысяч. Затем пришёл курьер, которому она деньги отдала. Выяснилось, что курьером был военнослужащий из Свердловской области. Он попался с поличным на другом деле.
Суд обязал выплатить военного похищенные деньги и моральный ущерб. Но компенсацию пенсионерка так и не получила.
По словам дочери, сейчас мошенник находится в зоне боевых действий. Деньги он не отдал, как его найти, родственники также не знают.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Артист покинул Россию и проживает в Израиле.