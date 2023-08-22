В Москве пожилой бодибилдер избил пенсионерку в фитнес-клубе "С.С.С.Р". Всё произошло в столичном районе Солнцево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, 73-летняя Татьяна С. плавала в бассейне вместе с 58-летним Алексеем Р. и его женой. Семейная пара в какой-то момент отправилась в сауну и не обратив внимания, на женщину, выключила свет.
Пенсионерке это не понравилось, она пошла разбираться. Но получила в ответ несколько хлёстких фраз и ударов. Татьяна упала и потеряла сознание. В чувство её привели медики.
Бодибилдер представил свою версию событий и заявил, что женщина сама напала на него, когда он отдыхал с супругой. И ему пришлось дать отпор.
В качестве доказательств Алексей предоставил ссадины на своём теле. Татьяна настаивает на том, что просто попросила парочку о внимательности, а никого не оскорбляла.
У 73-летней женщины диагностировано сотрясение мозга. Теперь она пытается засудить обидчика.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.