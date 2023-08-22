Пожилой бодибилдер избил пенсионерку в фитнес-клубе "С.С.С.Р" в Москве

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В Москве пожилой бодибилдер избил пенсионерку в фитнес-клубе "С.С.С.Р". Всё произошло в столичном районе Солнцево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

По информации издания, 73-летняя Татьяна С. плавала в бассейне вместе с 58-летним Алексеем Р. и его женой. Семейная пара в какой-то момент отправилась в сауну и не обратив внимания, на женщину, выключила свет.

Пенсионерке это не понравилось, она пошла разбираться. Но получила в ответ несколько хлёстких фраз и ударов. Татьяна упала и потеряла сознание. В чувство её привели медики.

Бодибилдер представил свою версию событий и заявил, что женщина сама напала на него, когда он отдыхал с супругой. И ему пришлось дать отпор.

В качестве доказательств Алексей предоставил ссадины на своём теле. Татьяна настаивает на том, что просто попросила парочку о внимательности, а никого не оскорбляла.

У 73-летней женщины диагностировано сотрясение мозга. Теперь она пытается засудить обидчика.

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