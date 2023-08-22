Из-за прокола колеса у грузовика в Петербурге погибли три человека

На кольцевой центральной автодороге в Санкт-Петербурге произошло столкновение грузовика и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли три человека, как сообщает Telegram-канал "112".
На опубликованных видеокадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники региональной Госавтоинспекции. Кроме того, на снимках видно, что кабина грузовика чуть не перевернулась.
Предварительная причина аварии — прокол колеса у грузовика. Кроме трех погибших, в результате происшествия пострадали четыре человека. Пока неизвестно, насколько серьезные травмы они получили.
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