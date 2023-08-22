Из-за прокола колеса у грузовика в Петербурге погибли три человека

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На кольцевой центральной автодороге в Санкт-Петербурге произошло столкновение грузовика и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли три человека, как сообщает Telegram-канал "112".

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

На опубликованных видеокадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники региональной Госавтоинспекции. Кроме того, на снимках видно, что кабина грузовика чуть не перевернулась.

Предварительная причина аварии — прокол колеса у грузовика. Кроме трех погибших, в результате происшествия пострадали четыре человека. Пока неизвестно, насколько серьезные травмы они получили.

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