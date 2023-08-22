Момент ДТП с восемью погибшими в Ростовской области попал на видео

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Видеорегистратор автомобиля зафиксировал момент ДТП, в котором погибли восемь человек, среди них — четверо детей. Ролик был опубликован во вторник, 22 августа.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

На записи явственно видно момент столкновения двух легковых машин. Один из автомобилей двигался по встречной полосе, попытавшись обогнать габаритный транспорт, который двигался в противоположном направлении.

Оба водителя пошли на рискованный маневр, пытаясь уйти с дороги в одном направлении, но неизбежно столкнулись. Трагическое событие произошло предыдущим днем, 21 августа. Глава Ростовской области, Василий Голубев, подтвердил, что катастрофа случилась в Волгодонском районе.

Утром 22 августа Следственный комитет (СК) принял решение об открытии уголовного дела в отношении лица, управлявшего автомобилем, по обвинению в нарушении правил дорожного движения с неосторожностью, что повлекло за собой смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации).

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