Прокуратура Омской области нашла массу нарушений в детском доме

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратура выявила множество серьёзных нарушений в детском доме под Омском Для решения данной проблемы потребовалось обратиться в суд. В органе прокуратуры региона была проведена проверка в комплексном учреждении образования "Петропавловский дом детства". Инспекторы из Муромцевского района выявили ряд нарушений, об этом сообщает gorod55.ru.

Фото: Прокуратора Омской области

Выяснилось, что в детском доме не были соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы, правила пожарной безопасности и организации воспитательно-образовательных процессов. Кроме того, прокуратура обнаружила нарушения в требованиях по организации отдыха и оздоровления детей. На территории учреждения были в плачевном состоянии дорожки, а в самом детском доме не уделяли должного внимания сбору твёрдых коммунальных отходов. В зале для мероприятий стулья были в плохом состоянии, что мешало проведению уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию детского дома устранить выявленные нарушения. Эти требования были полностью удовлетворены. Сотрудники надзорного органа будут следить за тем, чтобы все необходимые меры были приняты и реализованы.

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