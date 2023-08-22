Врачи сообщили о состоянии пермского тяжелоатлета, потерявшего 80% крови

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Состояние Бориса Харламова, пермского тяжелоатлета, о котором сообщили в Минздраве края, теперь известно подробнее. В ходе тренировки с ним произошёл несчастный случай: на него упало бревно весом 110 кг. По информации медицинских специалистов, к 22 августа пермяк был переведён из отделения реанимации. Его состояние оценивается как удовлетворительное, передаёт информационный ресурс perm.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу краевого министерства здравоохранения.

Фото: официальный сайт минздрава России

Ранее на прошлой неделе президент федерации богатырского спорта "Русь" Алексей Медведев рассказал, что во время инцидента Харламов потерял управление, в результате чего бревно упало на его живот. Это привело к разрыву тонкого кишечника и значительной потере крови – около 80% объёма.

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