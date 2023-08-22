В Петрозаводске директор стройкомпании продавал квартиры дважды

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бизнесмен из Петрозаводска подвергается обвинениям в совершении нескольких случаев мошенничества, о чем было сообщено на местном телеканале. Глава строительной компании "Полит Консалт" обвиняется в совершении особо крупного мошенничества. Об этом сообщает karelinform.ru.

Фото: Brendel, CC BY-SA 2.5

В прямом эфире на телеканале "Вести.Карелия" была раскрыта информация о том, что предприниматель продавал одну и ту же недвижимость двум разным покупателям в Петрозаводске.

Потенциальных покупателей приглашали осмотреть квартиры в новом жилом комплексе на улице Балтийская, после чего заключали предварительные договоры купли-продажи. Однако передача ключей будущим владельцам затягивалась, а затем им сообщали, что квартиры находятся под залогом или уже были реализованы.

Предлагалось вернуть деньги за покупку, но не сразу и не полностью, а по частям.

Таким образом, предприниматель обманул людей на сумму свыше 3 миллионов рублей. После того как было возбуждено уголовное дело, бизнесмен компенсировал ущерб всем покупателям.

Тем не менее, последние не намерены останавливаться на этом и стремятся получить значительную компенсацию.

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