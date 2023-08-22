В Карелии собака напала на женщину

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница города чуть не пострадала от нападения бездомной собаки, информация о происшествии поступила от объединенной пресс-службы судов республики.

Фото: Kreuzschnabel, CC BY-SA 3.0

В Кеми стали регистрироваться случаи агрессивных нападений бездомных собак на людей. Недавно суд принял решение в пользу пострадавшей и взыскал с компенсацию морального вреда, которая составила 100 тыс. рублей.

По данным объединенной пресс-службы ведомства, бездомная агрессивная собака напала на женщину на улице, где больше никого не было. Собака повалила женщину на землю, в результате чего она получила серьезные травмы кожи головы, включая разрыв тканей.

Администрация рассмотрела все обстоятельства происшествия и решила взыскать компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей. Кроме того, были приняты меры в отношении муниципального органа власти за нарушение требований закона в области обращения с животными. Он же и должен выплатить деньги в качестве компенсации.

Это напоминает о важности соблюдения правил обращения с животными и предотвращения подобных инцидентов.

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