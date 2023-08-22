Ачинская девушка заплатила 25 тысяч рублей за украденные интимные фото

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Ачинске молодая женщина в возрасте 21 года поделилась интимными фотографиями с её парнем через социальные сети. Однако её аккаунт был взломан неизвестным лицом, которое потребовало деньги, угрожая распространить эти фотографии, сообщает prmira.ru.

Как сообщили в местной полиции, злоумышленник запросил у девушки сумму в 25 тысяч рублей. Жительница Ачинска уплатила деньги, после чего обратилась за помощью к правоохранительным органам. В результате было начато уголовное расследование по статье о вымогательстве (статья 163 УК РФ), за что предусмотрено наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.

В полиции напоминают, что в сети Интернет следует быть осторожным при обмене личной информацией, так как даже аккаунты с приватным контентом могут подвергнуться взлому. В случае успешного вторжения все фотографии, видеозаписи и приватные переписки могут попасть в чужие руки.

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