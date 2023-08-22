Нижегородцев предупредили о беспилотниках

Руководители нескольких школ в Нижегородской области получили подробные инструкции о том, как действовать в случае атаки беспилотных устройств, заминированных взрывчаткой, на территорию учебных заведений. Эта информация была подтверждена представителями областного министерства образования в интервью NewsNN.
Специальные методические рекомендации были распространены среди школ, принимавших участие в тренировках по вопросам антитеррористической безопасности. В указанных инструкциях также описаны последовательные шаги, которые должны предпринимать сотрудники, охранники и учащиеся, чтобы эффективно противостоять террористической угрозе.
"Нижегородская область придает большое значение вопросам обеспечения безопасности и защищенности образовательных учреждений. Регулярно проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности", — подчеркнули представители министерства образования.
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