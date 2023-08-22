Набережные Челны: напавшего в подъезде на девушку поймали

В Набережных Челнах сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении серьёзного правонарушения. По информации, полученной из пресс-службы МВД по Татарстану, он напал на 22-летнюю девушку в подъезде здания на проспекте Мира.

Фото: мвд.рф

Сообщение о том, что неизвестный совершает действия сексуального характера в отношении девушки, поступило в отдел полиции № 1 "Автозаводский" 19 августа. Девушка оказала сопротивление, стала кричать и звать на помощь. В результате неизвестный выбежал из подъезда и скрылся.

Благодаря оперативно-розыскным мерам правоохранители задержали подозреваемого. Известно, что задержанный — 28-летний мужчина, ранее занимавший должность грузчика на одном из местных предприятий. Его уволили из-за систематических пропусков на рабочем месте.

Следствие установило, что задержанный намеревался покинуть территорию России. Некоторые сообщения из социальных сетей подсказывают, что мужчина явился в полицию добровольно и заявил, что шёл в гости к знакомому.

На данный момент подозреваемый находится под стражей, и скоро будет принято решение о мере пресечения, ведётся уголовное расследование. Информация о ходе расследования будет направлена председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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