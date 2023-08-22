Подсудимый по убийству медика из Оренбурга не осознавал свои действия

2:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В марте прошло новое судебное заседание в отношении данного громкого дела. Адвокат подсудимого запросил суд назначить повторную психиатрическую экспертизу Денису Тучину, который является 28-летним обвиняемым. Он считал, что исходная экспертиза была проведена некорректно. После этого ему была назначена психолого-психиатрическая экспертиза в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве, сообщает 56orb.ru.

Фото: мвд.рф / Архивное фото

Экспертизу провели опытные специалисты в области психиатрии и клинической психологии, включая главного врача НИИ имени Сербского. Продолжительность экспертизы составила месяц.

Согласно мнению психиатров, Денис Тучин не осознавал опасности своих действий. Исходя из заключения экспертов, обвиняемый страдает от хронического психического расстройства и на момент совершения убийства был невменяем.

Поскольку разглашение информации будет затрагивать состояние здоровья подсудимого, прокурор попросил провести заседание закрытым. Сам Тучин просил оставить заседание открытым. Тем не менее, ходатайство прокурора о закрытии заседания было удовлетворено.

Напомним, это преступление, за которое обвиняется Денис Тучин, вызвало ужас в Оренбурге. Оно произошло 2 августа прошлого года. В этот роковой день местный врач Елена Федорова проводила обход пациентов. Согласно следствию, Тучин напал на молодую женщину в подъезде одного из домов на улице Волгоградской. В бешенстве, он нанес ей около 50 ножевых ударов. Федорова скончалась от полученных травм.

Следственный комитет затем возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений».

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