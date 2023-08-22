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В Питере задержан руководитель компании, занимавшейся организацией подземных экскурсий

0:25
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали руководителя фирмы "Спутник", организовавшей незаконную экскурсию по подземным канализационным тоннелям в Москве, в результате чего произошли смертельные случаи, передаёт Петербург2.

В Питере задержан руководитель компании, занимавшейся организацией подземных экскурсий
Фото: мвд.рф

Генерального директора компании из Санкт-Петербурга перевезут в Москву, где следствие будет подавать ходатайство в суде о применении меры пресечения к нему.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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