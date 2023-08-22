В Питере задержан руководитель компании, занимавшейся организацией подземных экскурсий

0:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали руководителя фирмы "Спутник", организовавшей незаконную экскурсию по подземным канализационным тоннелям в Москве, в результате чего произошли смертельные случаи, передаёт Петербург2.

Фото: мвд.рф

Генерального директора компании из Санкт-Петербурга перевезут в Москву, где следствие будет подавать ходатайство в суде о применении меры пресечения к нему.

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