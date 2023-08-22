Прекращено расследование уголовного дела женщины, умершей после перелома ноги

4:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Расследование случая 60-летней пенсионерки Валентины Романченко, которая получила перелом ноги, завершилось в Купинском районе Новосибирской области, сообщает Сиб.фм.

Фото: мвд.рф

В результате инцидента в феврале 2023 года, когда женщина получила тройной перелом ноги, Валентина Романченко скоропостижно ушла из жизни. Вследствие случившегося она пролежала на полу в течение двух часов, пока её муж не вернулся домой в село Метелево.

"Переломы на ноге были в трёх местах — выше колена, колено и пятка, — рассказывает дочь пенсионерки Наталья Филионидова. — Вызвали врача и повезли её срочно в Купино. Там её загипсовали и увидели всего два перелома. Просто загипсовали и отправили домой. Терапевт сразу сказала: "Если там ткани задеты, этого нельзя делать, и вообще нужно её везти в Новосибирск, оперировать".

Родственница пенсионерки, Наталья Филионидова, стремилась обеспечить госпитализацию Валентины Романченко в Центральной районной больнице, учитывая, что помимо переломов у женщины был диагностирован остеопороз, однако просьбу родственников отклонили.

"Мне ответили, что за её жизнь никто отвечать не будет. Я сказала: "везите тогда её в Новосибирск и оперируйте". После этого нам сказали: везите её обратно", — говорит Наталья.

На следующий день пенсионерку всё-таки приняли обратно. 11 февраля 2023 года Валентину Романченко подвергли операции в Купинской ЦРБ, однако уже через двое суток отправили домой. По словам женщины, перед отправлением её сильно замерзло, так как её не укрыли никак. В то же время, у неё уже тогда поднялась температура.

"24 февраля в 7 утра ей резко становится плохо. Говорит: "я измеряю давление — у меня понижается давление, я измеряю температуру — температура 39". Отец вызывает врача, она смотрит и говорит: "срочно в больницу", — вспоминает Наталья Филионидова.

Также родственники говорят, что из-под гипса Валентины Романченко пошёл неприятный запах. Машина скорой помощи приехала за пенсионеркой только к обеду.

"Отец сказал, что его не запустили в перевязочную. Там вскрыли гипс. Что там было — он так и не узнал. Забинтовали всё обратно и сказали, что положат маму в больницу. После этого отец уехал, — говорит Наталья.

— Я звоню в районе 9 вечера. Она душераздирающими словами говорит: "Я лежу и от боли кричу! Ничего они мне не делают. Ко мне никто не подходит. Я сроду бы не подумала, что можно умереть от перелома: если бы знала — я бы звонила и добивалась".

Весь следующий день муж и дочь пенсионерки пытались дозвониться до врачей Купинской больницы, чтобы узнать, как себя чувствует Валентина Романченко. В итоге сосед по палате сообщил родственникам, что пенсионерка умерла 25 февраля.

По данному делу долго шла проверка, следователи опрашивали врачей, а весной в Купинскую ЦРБ наведались прокуроры, однако за смерть Валентины Романченко, похоже, отвечать никто не будет.

"Дело закрыли. Недочёты вроде какие-то нашли, но дела нет, — сообщила Сиб. фм Наталья.

— Не знаем пока что делать дальше, но человека уже не вернёшь. Там ей ещё столько болезней понавешали, которыми она в жизни не болела, а вывод был: что она умерла не из-за перелома. Хотя медицинской карте написано, что ей кровь переливали. А для чего? Потому, что заражение пошло".

Заметим, в Купинской центральной районной больнице это уже не первый случай таинственной смерти пациентов. Ранее Сиб.фм информировал о 12-летней школьнице Ангелине, которая скончалась после вакцинации. В данном случае уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ было закрыто, но позже возобновлено. Мать девочки, Вера Зебницкая-Шишова, подчеркивала, что следователь не учел показания трех свидетелей.

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