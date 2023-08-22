Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Нижегородцы отдают миллионы рублей за странные развлечения
Ачинская девушка заплатила 25 тысяч рублей за украденные интимные фото
Нижегородцев предупредили о беспилотниках
Мошенница через поддельный аккаунт соцсети выманила 800 тысяч рублей у жителя Югры
Маркова удивило, что новость об отставке Суровикина сообщил "вхожий в Кремль" иноагент
Набережные Челны: напавшего в подъезде на девушку поймали
Подсудимый по убийству медика из Оренбурга не осознавал свои действия
EADaily: Четыре варианта контрнаступления ВС РФ
Под Новосибирском группа подростков-живодёров издеваются над голубями

Прекращено расследование уголовного дела женщины, умершей после перелома ноги

4:25
Происшествия

Расследование случая 60-летней пенсионерки Валентины Романченко, которая получила перелом ноги, завершилось в Купинском районе Новосибирской области, сообщает Сиб.фм.

Прекращено расследование уголовного дела женщины, умершей после перелома ноги
Фото: мвд.рф

В результате инцидента в феврале 2023 года, когда женщина получила тройной перелом ноги, Валентина Романченко скоропостижно ушла из жизни. Вследствие случившегося она пролежала на полу в течение двух часов, пока её муж не вернулся домой в село Метелево.

"Переломы на ноге были в трёх местах — выше колена, колено и пятка, — рассказывает дочь пенсионерки Наталья Филионидова. — Вызвали врача и повезли её срочно в Купино. Там её загипсовали и увидели всего два перелома. Просто загипсовали и отправили домой. Терапевт сразу сказала: "Если там ткани задеты, этого нельзя делать, и вообще нужно её везти в Новосибирск, оперировать".

Родственница пенсионерки, Наталья Филионидова, стремилась обеспечить госпитализацию Валентины Романченко в Центральной районной больнице, учитывая, что помимо переломов у женщины был диагностирован остеопороз, однако просьбу родственников отклонили.

"Мне ответили, что за её жизнь никто отвечать не будет. Я сказала: "везите тогда её в Новосибирск и оперируйте". После этого нам сказали: везите её обратно", — говорит Наталья.

На следующий день пенсионерку всё-таки приняли обратно. 11 февраля 2023 года Валентину Романченко подвергли операции в Купинской ЦРБ, однако уже через двое суток отправили домой. По словам женщины, перед отправлением её сильно замерзло, так как её не укрыли никак. В то же время, у неё уже тогда поднялась температура.

"24 февраля в 7 утра ей резко становится плохо. Говорит: "я измеряю давление — у меня понижается давление, я измеряю температуру — температура 39". Отец вызывает врача, она смотрит и говорит: "срочно в больницу", — вспоминает Наталья Филионидова.

Также родственники говорят, что из-под гипса Валентины Романченко пошёл неприятный запах. Машина скорой помощи приехала за пенсионеркой только к обеду.

"Отец сказал, что его не запустили в перевязочную. Там вскрыли гипс. Что там было — он так и не узнал. Забинтовали всё обратно и сказали, что положат маму в больницу. После этого отец уехал, — говорит Наталья.

— Я звоню в районе 9 вечера. Она душераздирающими словами говорит: "Я лежу и от боли кричу! Ничего они мне не делают. Ко мне никто не подходит. Я сроду бы не подумала, что можно умереть от перелома: если бы знала — я бы звонила и добивалась".

Весь следующий день муж и дочь пенсионерки пытались дозвониться до врачей Купинской больницы, чтобы узнать, как себя чувствует Валентина Романченко. В итоге сосед по палате сообщил родственникам, что пенсионерка умерла 25 февраля.

По данному делу долго шла проверка, следователи опрашивали врачей, а весной в Купинскую ЦРБ наведались прокуроры, однако за смерть Валентины Романченко, похоже, отвечать никто не будет.

"Дело закрыли. Недочёты вроде какие-то нашли, но дела нет, — сообщила Сиб. фм Наталья.

— Не знаем пока что делать дальше, но человека уже не вернёшь. Там ей ещё столько болезней понавешали, которыми она в жизни не болела, а вывод был: что она умерла не из-за перелома. Хотя медицинской карте написано, что ей кровь переливали. А для чего? Потому, что заражение пошло".

Заметим, в Купинской центральной районной больнице это уже не первый случай таинственной смерти пациентов. Ранее Сиб.фм информировал о 12-летней школьнице Ангелине, которая скончалась после вакцинации. В данном случае уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ было закрыто, но позже возобновлено. Мать девочки, Вера Зебницкая-Шишова, подчеркивала, что следователь не учел показания трех свидетелей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023

Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.

Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт
В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
В Асбесте нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
Для контригры РФ против Запада Пригожин уже находится в Сахеле Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Стало ясно, зачем Путин посещал штаб СВО - ВС РФ ударили на Купянск
Российский пенсионер купил для дачи двух рабов за 20 тысяч рублей и попался
МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
Последние материалы
Ачинская девушка заплатила 25 тысяч рублей за украденные интимные фото
Нижегородцев предупредили о беспилотниках
Мошенница через поддельный аккаунт соцсети выманила 800 тысяч рублей у жителя Югры
Маркова удивило, что новость об отставке Суровикина сообщил "вхожий в Кремль" иноагент
Набережные Челны: напавшего в подъезде на девушку поймали
Подсудимый по убийству медика из Оренбурга не осознавал свои действия
EADaily: Четыре варианта контрнаступления ВС РФ
Под Новосибирском группа подростков-живодёров издеваются над голубями
Генерал ВСУ Кривонос: украинская армия может оказаться в "котле" под Харьковом
Вирусолог оценил риск распространения сибирской язвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников