Your browser does not support the audio element.

В Мюнхене 18-летний молодой человек стал жертвой гомосексуального изнасилования, предположительно совершенного мигрантом из Афганистана. Инцидент привлек внимание в социальных сетях, а необычный комментарий полиции вызвал опасения по поводу потенциальной тревожной тенденции, возникающей в Германии, сообщает EADaily.

Фото: "METRO NOM LOCO HAULED COMMUTER TRAIN AT HAMBURG HAUPT BAHNHOF GERMANY FEB 2014" by THE STEPHEN J MASON PHOTOGRAPHY COLLECTION is licensed under CC BY-SA 2.0.