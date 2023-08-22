В Мюнхене 18-летний молодой человек стал жертвой гомосексуального изнасилования, предположительно совершенного мигрантом из Афганистана. Инцидент привлек внимание в социальных сетях, а необычный комментарий полиции вызвал опасения по поводу потенциальной тревожной тенденции, возникающей в Германии, сообщает EADaily.
Вечером восемнадцатилетний немец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с 20-летним мигрантом из Афганистана на станции мюнхенского метро "Макс-Вебер-Плац". Воспользовавшись недееспособностью жертвы, преступник, как сообщается, совершал действия сексуального характера в течение несколько часов.
По данным полиции, насильник отпустил свою жертву ранним утром, но не раньше, чем забрал у него мобильный телефон. К счастью, афганский мигрант был задержан благодаря отслеживанию сигнала украденного мобильного телефона. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Сотрудник мюнхенской полиции прокомментировал инцидент, выразив недоумение по поводу того, что никто из пассажиров метро не обратил внимания и не предпринял никаких действий, чтобы вмешаться, позвать на помощь или предотвратить совершение преступления.
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