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Молодой москвич требует вернуть 1,7 миллиона рублей, которые сгорели в арендованным Lamborghini

2:55
Происшествия

Кирилл Семёнов, арендовавший роскошный спортивный автомобиль Lamborghini, требует более 1,7 миллиона рублей от Moscow Dream Cars, компании, ответственной за автомобиль, который сгорел при пожаре. Об этом ТАСС сообщила Ольга Лукманова, руководитель департамента правовой защиты Национального антикоррупционного комитета (НКПК) Российской Федерации. Семёнов обратился за юридической помощью в НКПК.

Молодой москвич требует вернуть 1,7 миллиона рублей, которые сгорели в арендованным Lamborghini
Фото: "2011 Lamborghini Aventador" by Autoviva.com is licensed under CC BY 2.0.

"В момент возгорания в автомобиле Lamborghini находилось 3,7 млн рублей, принадлежащих нашему доверителю Семёнову. Из них 2 млн частично сгорели, ему их в банке восстановили, а 1,7 млн сгорели полностью. Поэтому мы требуем взыскать с компании Moscow Dream Cars, которая предоставила данную машину в аренду, 1,7 млн рублей, а также сумму залога в 300 тыс. и компенсацию морального вреда, ведь Кирилл мог погибнуть в результате этого происшествия", — заявила Лукманова.

6 августа в Хилковом переулке в центре Москвы загорелся высококлассный спортивный автомобиль Lamborghini стоимостью около 50 миллионов рублей. Автомобилем управлял Кирилл Семенов, который арендовал автомобиль у Moscow Dream Cars.

По словам Лукмановой, незадолго до того, как произошел пожар, Семенов заметил техническую неполадку в автомобиле и сообщил об этом в компанию по прокату автомобилей.

"Машину Кирилл взял в аренду 4 августа. В этот же день на машине загорелся датчик неисправности двигателя, после чего Кирилл созвонился с менеджером автокара и сообщил о проблеме, на что менеджер ответил, что это норма, так как стоит жаркая погода, и он может далее продолжать водить автомобиль. По ее словам, на следующий день автомобиль заглох. Кирилл вновь созвонился с менеджером и сообщил о проблеме", — добавила Лукманова. 

И пояснила: менеджер подъехал, осмотрел автомобиль и принял решение, что нужно "прикурить" аккумулятор. При этом менеджер созвонился с дилером Lamborghini, а тот категорически запретил "прикуривать" аккумулятор от другого авто.

"Далее менеджер Moscow Dream Cars сделал ещё несколько звонков и сообщил Кириллу, что ему всё-таки разрешили прикурить аккумулятор. Он прикурил его, машина завелась. И буквально через короткий промежуток времени произошло возгорание автомобиля", - сообщила глава департамента. 

Лукманова подчеркнула намерение подать судебный иск, чтобы восстановить права своего клиента и добиться компенсации.

На данный момент Moscow Dream Cars не предоставила ТАСС никаких комментариев по поводу инцидента.

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Сгоревший в Москве спорткар Lamborghini не принадлежал водителю
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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