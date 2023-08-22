Шотландия оказалась лидером по смертности от наркотиков

1:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Шотландия привлекла к себе внимание из-за рекордно высокого уровня смертности от запрещенных веществ среди европейских стран. Каждый день трое жителей этого автономного региона в составе Соединенного Королевства становятся жертвами наркотиков. Эти тревожные статистические данные были обнародованы Sky News со ссылкой на официальные данные.

Фото: "Scotland Border Flags on the A1" by Rab . is licensed under CC BY 2.0.

Интересно, что уровень смертности от употребления наркотических веществ в Шотландии на самом деле снизился по сравнению с предыдущими годами. В 2022 году чуть более 1000 человек в Шотландии погибли из-за злоупотребления наркотиками, что является самым низким показателем с 2017 года. Эта цифра представляет собой сокращение на 288 человек по сравнению с пиком в 1339 человек, зафиксированным в 2020 году. Тем не менее, нынешний показатель в 1051 смертельный случай по-прежнему равен почти трем смертельным случаям в день, что делает Шотландию страной с самым высоким уровнем смертности, связанной с наркотиками, в Европе.

Этот кризис затрагивает не только молодежь, но и представителей старшего поколения. Еще в 2000 году средний возраст тех, кто стал жертвой злоупотребления наркотиками, составлял 32 года, и за последние два десятилетия этот показатель вырос до 45 лет.

Анализ данных показывает, что значительное число смертей произошло в результате сочетания различных веществ. Однако, как сообщает Sky News, кокаин был назван причиной смерти 35 процентов наркоманов в прошлом году. Тем не менее, наиболее разрушительными веществами остаются героин, морфин и кодеин, которые стали причиной четырех из пяти смертей, связанных с наркотиками.

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