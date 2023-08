Шотландия оказалась лидером по смертности от наркотиков

Your browser does not support the audio element.

Шотландия привлекла к себе внимание из-за рекордно высокого уровня смертности от запрещенных веществ среди европейских стран. Каждый день трое жителей этого автономного региона в составе Соединенного Королевства становятся жертвами наркотиков. Эти тревожные статистические данные были обнародованы Sky News со ссылкой на официальные данные.

Фото: "Scotland Border Flags on the A1" by Rab . is licensed under CC BY 2.0.