Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о случившейся попытке украинских диверсантов проникнуть через государственную границу в Климовском районе.
"Ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей", — написал он в своём telegram-канале.
Благодаря совместным и мужественным усилиям сотрудников пограничного управления ФСБ России в Брянской области, военного ведомства и специальных подразделений управления Росгвардии в этом регионе атака была успешно отражена.
Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала четверых диверсантов, пытавшихся прорваться в Брянскую область.
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