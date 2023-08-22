Губернатор Александр Богомаз: украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Брянской области

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о случившейся попытке украинских диверсантов проникнуть через государственную границу в Климовском районе.

Фото: ВКонтакте

"Ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей", — написал он в своём telegram-канале.

Благодаря совместным и мужественным усилиям сотрудников пограничного управления ФСБ России в Брянской области, военного ведомства и специальных подразделений управления Росгвардии в этом регионе атака была успешно отражена.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала четверых диверсантов, пытавшихся прорваться в Брянскую область.

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