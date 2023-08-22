Более 25 тыс. жителей Канады вынуждены уехать из своих дома из-за пожаров

Более 25 000 жителей на северо-западе Канады были эвакуированы из-за продолжающихся лесных пожаров, сообщает телеканал CTV. Эвакуация приходится примерно на 68% населения этого региона.
В настоящее время на северо-западе Канады насчитывается 238 действующих пожаров. На месте работают около 600 пожарных и 300 военнослужащих, которые используют вертолеты и другое оборудование.
По состоянию на конец июля площадь сгоревших земель увеличилась до 13 миллионов гектаров. К сожалению, двое пожарных погибли, борясь с огнем. Власти признали этот сезон лесных пожаров самым суровым в истории Канады. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее охарактеризовал разрушения, вызванные лесными пожарами, как "апокалиптические".
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