12-летний мальчик с ДЦП попал в реанимацию после отдыха у озера в Петербурге

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Колпинском районе Санкт-Петербурга 12-летний мальчик, страдающий детским церебральным параличом (ДЦП), был госпитализирован в реанимацию после поездки к озеру, сообщает информационный портал "Фонтанка".

Фото: CC BY-SA 4.0

По данным источника, ребенок проживает вместе с матерью и её сожителем. Они провели время у берега водоёма, который находится на пересечении Загородной улицы и Балканской дороги.

По предварительным данным, женщина поручила своему сожителю присмотреть за её сыном, пока она отошла. Однако уставший мужчина в какой-то момент уснул.

Оставшись без присмотра, мальчик с ДЦП вошёл в воду. После пробуждения сожитель матери вытащил ребенка на берег и вызвал медицинскую помощь.

12-летнего мальчика в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Сопровождавшие его взрослые были задержаны полицией. Против них обоих были составлены протоколы о мелком хулиганстве, они находятся под стражей.

Ранее также сообщалось, что семилетняя девочка, купавшаяся в Черном море во время отпуска с родителями, была госпитализирована из-за ротавируса. На данный момент её состояние оценивается как стабильное.

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