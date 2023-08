Your browser does not support the audio element.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Новосибирск — Москва, успешно осуществил посадку после отказа одного из двигателей. Об этом сообщил Telegram-канал "Авиаторщина".

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.