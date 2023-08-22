Летевший в Москву самолет экстренно сел с отказавшим двигателем

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Новосибирск — Москва, успешно осуществил посадку после отказа одного из двигателей. Об этом сообщил Telegram-канал "Авиаторщина".

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.

Командир воздушного судна подал сигнал срочности на расстоянии шести километров от полосы посадки в Домодедово и на высоте почти 500 метров. Он доложил о проблемах с двигателем и решил выполнить дополнительный круг перед посадкой. Позднее командир сообщил о полном отказе правого двигателя и предположении о столкновении с птицей.

В аэропорту Домодедово был объявлен сигнал "Тревога". Посадка Boeing 737, принадлежащего авиакомпании S7 Airlines, прошла успешно.

Ранее также был зафиксирован случай, когда пассажирский самолет, выполнявший рейс Пенза — Москва, благополучно приземлился при неисправности одного из двигателей.

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