В Приморье загрязнили мазутом земли на площади 40 тысяч квадратных метров

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура в настоящее время проводит проверку по факту загрязнения почвы нефтепродуктами в селе Покровка, расположенном в Приморском крае. В пресс-службе ведомства сообщили, что проводится проверка с привлечением экспертов Росприроднадзора, Ростехнадзора и Росрыболовства, а также местных властей.

Фото: "Residual fuel oil" by Glasbruch2007 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Предварительные выводы указывают на то, что около 40 000 квадратных метров почвы в пределах водоохранной зоны реки Раздольная пострадали от загрязнения мазутом, поступающим из котельных КГУП "Примтеплоэнерго".

По завершении проверки природоохранная прокуратура примет соответствующие меры и даст правовую оценку сложившейся ситуации. Важно отметить, что Приморский край сейчас борется с последствиями сильного наводнения, вызванного воздействием тайфуна "Ханун". Это наводнение создало дополнительные проблемы, усложнив усилия по восстановлению и потребовав принятия оперативных мер по устранению загрязнения окружающей среды в пострадавших районах.

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