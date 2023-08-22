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Полиция разыскала ставропольца, бросившего гранату в дом знакомого

Происшествия

В минувшую неделю жители села Дербетовка стали свидетелями необычного инцидента, произошедшего на свадьбе, сообщает сайт Ставрополя 1777.ru.

Полиция разыскала ставропольца, бросившего гранату в дом знакомого
Фото: "Rifle bullets and granade" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Всё началось с небольшого конфликта между гостями, который позже привёл к серьёзным последствиям. Одному из гостей, молодому человеку 25 лет, показалось, что другой гость не радовался за молодых. Разгоревшийся было конфликт уладили, торжество продолжилось. Однако оказалось, что это не конец. 

Ночью недовольный "кислой миной" (по версии kp.ru, это был сам жених), подкрался к дому обладателя этой самой "мины" и кинул в окно гранату. К счастью, в момент взрыва 45-летний хозяин дома спал и чудом не пострадал. Взрывной волной выбило стекла, повредило кровлю. Однако всё могло закончиться гораздо хуже.

Молодой человек попытался скрыться, однако полиция Апанасенковского округа не дала ему этого сделать. В отношении 25-летнего жителя села Первомайское было возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом.

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Мужчина, бросивший гранату в соседей в Георгиевском округе, заключен под стражу
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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