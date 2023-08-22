В Воронежской области в смертельном ДТП погибли два ростовчанина

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое пожилых граждан из Ростова-на-Дону стали жертвами ДТП. Об этом сообщила Панорама.

Фото: "Broken taillight on a car" by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Мы рассмотрим подробности этой аварии и обсудим меры, которые могли бы предотвратить такие трагические события.

Вечер 20 августа омрачился страшным ДТП, случившимся на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. По данным ГУ МВД России по этому региону, водитель Hyundai Accent, следовавший по трассе в районе 654-го километра, допустил смертельную ошибку. В результате легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ДАФ.

Сила удара была настолько огромной, что передняя часть Hyundai Accent превратилась в кучу металлолома. Этот страшный момент говорит о жестокости трагедии и несчастливой случайности, приведшей к потере двух жизней.

Жертвами аварии стали два пенсионера-супруга, 70-летний водитель и его 72-летняя пассажирка. Они были жителями Ростова и находились в пути домой.

Профилактика: важность предотвращения ДТП

Каждая такая трагедия напоминает нам о важности соблюдения правил дорожного движения и ответственного вождения. Профилактика ДТП — залог безопасности на дорогах. Необходимо всегда быть внимательными и осторожными за рулем, чтобы предотвратить подобные страшные события.

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