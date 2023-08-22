В Тверской области пенсионер из деревни Рудня нашёл утром 21 августа беспилотник самолётного типа с надписью "Слава Украине". Об этом пишет Telegram-канал "База".
Сообщается, что летательный аппарат сине-жёлтого цвета длиной около метра лежал в лесу, у него было сломано крыло.
При этом на одном крыле было написано "Слава Украине", на другом — "Героям слава". Изучением дрона занимаются специалисты ФСБ.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца, испугавшегося наступления группы россиян.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.