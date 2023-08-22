В Тверской области пенсионер нашёл в лесу беспилотник с надписью "Слава Украине"

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тверской области пенсионер из деревни Рудня нашёл утром 21 августа беспилотник самолётного типа с надписью "Слава Украине". Об этом пишет Telegram-канал "База".

Фото: https://t.me/bazabazon/20694

Сообщается, что летательный аппарат сине-жёлтого цвета длиной около метра лежал в лесу, у него было сломано крыло.

При этом на одном крыле было написано "Слава Украине", на другом — "Героям слава". Изучением дрона занимаются специалисты ФСБ.

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