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В Тверской области пенсионер нашёл в лесу беспилотник с надписью "Слава Украине"

0:38
Происшествия

В Тверской области пенсионер из деревни Рудня нашёл утром 21 августа беспилотник самолётного типа с надписью "Слава Украине". Об этом пишет Telegram-канал "База".

В Тверской области пенсионер нашёл в лесу беспилотник с надписью "Слава Украине"
Фото: https://t.me/bazabazon/20694

Сообщается, что летательный аппарат сине-жёлтого цвета длиной около метра лежал в лесу, у него было сломано крыло.

При этом на одном крыле было написано "Слава Украине", на другом — "Героям слава". Изучением дрона занимаются специалисты ФСБ.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца, испугавшегося наступления группы россиян.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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