В шприце, которым укололась юная пассажирка каршеринга, был мефедрон

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Накануне в Москве 10-летняя девочка укололась о шприц, который торчал из заднего сиденья автомобиля каршеринга.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

По всей вероятности, шприц забыл один из предыдущих клиентов компании.

И вот появилась информация, что экспертиза показала, что в шприце, которым как раз и укололась юная пассажирка, был психоактивный препарат — мефедрон. Об этом сообщает Telegram-канал "МК".

"Наркотик — это уже уголовное дело, а значит, предыдущего пассажира придется искать. И привлекать", — комментирует портал.

Возбуждено дело о сбыте наркотиков. Тому, кто оставил шприц, грозит до 8 лет срока.

Экспертиза на ВИЧ и прочие заболевания продолжается.

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