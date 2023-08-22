Накануне в Москве 10-летняя девочка укололась о шприц, который торчал из заднего сиденья автомобиля каршеринга.
По всей вероятности, шприц забыл один из предыдущих клиентов компании.
И вот появилась информация, что экспертиза показала, что в шприце, которым как раз и укололась юная пассажирка, был психоактивный препарат — мефедрон. Об этом сообщает Telegram-канал "МК".
"Наркотик — это уже уголовное дело, а значит, предыдущего пассажира придется искать. И привлекать", — комментирует портал.
Возбуждено дело о сбыте наркотиков. Тому, кто оставил шприц, грозит до 8 лет срока.
Экспертиза на ВИЧ и прочие заболевания продолжается.
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