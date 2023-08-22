Последствия падения беспилотника в Красногорске попали на видео

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два беспилотных летательных аппарата были успешно обезврежены, когда они пролетали над территорией Подмосковья. Один из этих дронов упал на Красногорском бульваре. Фотографии последствий этой аварии были опубликовал Телеканал "360".

Беспилотник рухнул, пострадавших нет. В результате инцидента повреждены окна некоторых квартир в многоэтажном здании, а также серьёзно пострадало стекло припаркованных рядом с домом автомобилей. На месте происшествия были найдены металлические обломки, предположительно принадлежащие к беспилотному летательному аппарату. Эти фрагменты были осмотрены специалистами.

К месту происшествия прибыли оперативные службы и представители правоохранительных органов, включая ФСБ.

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