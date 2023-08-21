Под Ростовом в ДТП погибли восемь человек, включая четверых детей

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло под Ростовом, погибло восемь человек, среди которых были четверо детей. Об этом проинформировал telegram-канал Shot.

Фото: мвд.рф / Архивное фото

Произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, которые столкнулись лоб в лоб на автотрассе в Волгодонском районе. Это произошло примерно час назад. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы для оказания помощи и участия в разрешении ситуации.

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