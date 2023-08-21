В результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло под Ростовом, погибло восемь человек, среди которых были четверо детей. Об этом проинформировал telegram-канал Shot.
Произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, которые столкнулись лоб в лоб на автотрассе в Волгодонском районе. Это произошло примерно час назад. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы для оказания помощи и участия в разрешении ситуации.
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Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.